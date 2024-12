Maria Bethânia e Caetano Veloso lançam novo projeto após turnê

Maria Bethânia e Caetano Veloso lançam projeto - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Maria Bethânia e Caetano Veloso anunciaram que a turnê que estão fazendo juntos vai contar com um novo projeto. Ele será disponibilizado nas plataformas digitais pela Sony Music e o primeiro single lançado é uma nova versão de “Fé”, música de Iza.

A canção, que foi apresentada nos shows dos irmãos baianos, chega às plataformas digitais no dia 10 de dezembro, às 13h, em áudio e vídeo.

Maria Bethânia foi quem sugeriu o hit de Iza para a turnê. Ela explica o motivo: "O título Fé, já me atraiu e quando eu ouvi a canção com aquelas palavras…pensei… isso é lindo! Peguei o telefone e liguei pro Caetano (estava muito no princípio essa conversa de fazermos o show) e falei: Caetano, se a gente fizer o show, tem uma música que eu quero que entre, chama-se ‘Fé’".

"Quando Bethânia começou a falar comigo de fazermos esses shows em estádios, lugares grandes, ela falou: uma coisa eu já quero dizer de cara, a gente tem que cantar ‘Fé’, da IZA. Eu fiquei surpreso porque eu adorava, nem sabia que Bethânia conhecia a canção. Eu topei logo", declara Caetano Veloso.

Além da faixa em versão estúdio, a música também ganhou um clipe ao vivo, gravado no Mineirão. A ideia da gravadora é lançar o projeto completo, com um álbum ao vivo e com imagens que foram registradas durante toda a turnê.

A turnê 'Caetano & Bethânia', que já está em suas últimas datas, terá um show extra no próximo dia 8 de fevereiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.