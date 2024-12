Caetano Veloso e Maria Bethânia brindam a Bahia com show histórico em Salvador

Quem esteve na apresentação da dupla, na Arena Fonte Nova, garante que ficou “Odara” o tempo todo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Belém. Porto Alegre. Brasília. Muitas foram as cidades que receberam a turnê especial de Caetano Veloso e Maria Bethânia. No entanto, o show deste sábado, 30, teve um gostinho especial: Salvador, capital da Bahia, terra dos ícones santamarenses e certamente, de muitos momentos inesquecíveis para a trajetória pessoal e profissional dos dois.

Quem esteve na apresentação da dupla, na Arena Fonte Nova, garante que ficou “Odara” o tempo todo. Assim como diz a canção que encerrou a noite, entre a percussão animada e as letras de hits inesquecíveis da tropicália, os irmãos deixaram o público cantar e dançar em um coro que uniu baianidade e emoção.

Leia também

>>> Caetano Veloso exalta igrejas evangélicas: “Importância enorme”

>>> Famosos marcam presença no show de Caetano Veloso e Maria Bethânia

>>> ‘Nas Ondas de Dorival Caymmi’ dimensiona o tamanho de gênio baiano

Mineiras, as irmãs Saskia e Cíntia Drummond, de 60 e 62 anos, não esconderam a felicidade em conseguir ver o show. “Somos fãs desde adolescente”, contou Cíntia.

De "Alegria, Alegria", hino de liberdade e modernidade no Brasil, a "Tropicália", Leãozinho", "Reconvexo" e "O Quereres", Caetano e Bethânia trouxeram canções carregadas de história e tradição.

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O ator baiano Rafael Paixão, de 31 anos, destacou que o espetáculo dos artistas o transportou para o passado, trazendo à tona memórias marcantes de sua infância. "Estou em transe. O público estava incrível, e nem consigo encontrar palavras para descrever a emoção que estou sentindo agora. É a visão de um artista para outro artista", disse ele, logo depois que o show acabou.

Comunicação musical

Nas duas horas quase ininterruptas de setlist, pouco houve de conversa entre Caetano, Bethânia e o público. A principal partiu do cantor, que após ser ovacionado nos solos de “Sozinho”, “Você não me ensinou a te esquecer” e “Você é linda”, fez questão de agradecer aos compositores das canções. Mas também não faltou o agradecimento ao coro de milhares que aplaudia e acompanhava cada performance com as luzes dos celulares: “obrigada, minha Bahia”, disse.

A segunda música, "Os Mais Doces Bárbaros", trouxe uma homenagem direta aos Doces Bárbaros — o lendário grupo formado por eles, ao lado de Gilberto Gil e Gal Costa (1945-2022). A eterna parceira de palco e vida, inclusive, foi uma das homenageadas pela dupla. “Gal para sempre”, declararam os irmãos ao iniciarem a canção "Baby", eternizada por ela, enquanto imagens da cantora eram exibidas no telão. A homenagem foi além com o icônico sucesso "Vaca Profana", em uma celebração emocionante da artista que marcou a bossa nova e a MPB.

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os Filhos de Gandhy e Gilberto Gil também foram homenageados no show na capital baiana. O setlist do espetáculo trouxe ainda o samba de Dorival Caymmi com "Você já foi à Bahia, nega?", o pop contemporâneo de Iza com "Fé" e o rock de Raul Seixas, representado pelo clássico "Gita", que emocionou o público.

Dos poucos momentos de silêncio no show, um deles chamou bastante a atenção, com a performance de “Deus Cuida de Mim”, do pastor evangélico Kleber Lucas. A escolha da canção num repertório de devoção à música popular brasileira não empolgou parte considerável do público presente, mesmo não tendo sido inédita. Essa foi uma das canções – se não a única – que não recebeu aplausos entusiasmados.

Ao interpretar a canção, Caetano destacou que ela representa um marco histórico no crescimento da religião no Brasil. A declaração, no entanto, foi recebida com entusiasmo por alguns fãs, que elogiaram o artista por sua postura de respeito e valorização às diferentes expressões de fé.

"O artista precisa transitar por todas as áreas e estar presente em todas as culturas. Caetano faz isso de forma brilhante ao longo de sua trajetória, nesses 80 e poucos anos de muita luz. Ele mostrou exatamente o que é ser artista: navegar por diferentes universos, fazer referência a Deus para quem acredita em Deus, e ao Axé para quem acredita no Axé", afirmou Patrick Portugal, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

E por falar na Bahia, entre os fãs, a expectativa pela música surpresa da dupla para o estado era grande, já que ao longo da turnê, os artistas têm homenageado canções locais. No show de Belém (PA), em setembro, por exemplo, eles cantaram “Voando pro Pará". Já em Olinda (PE), os baianos performaram “Festa". Em Salvador, quem esperou por algum tipo de homenagem a Axé Music teve que se contentar com um trecho de “Você Já Foi à Bahia?”, de Dorival Caymmi.

Espetáculo para todas as vistas

| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A grandiosidade do espetáculo se mostrou também em termos visuais, com o fundo do palco tomado por painéis verticais que funcionam como telões onde são projetadas imagens ao vivo do show e grafismos ou fotos, compondo o cenário. Além deles, há mais dois telões laterais. O da direita foi dedicado a Caetano, enquanto o da esquerda mostrava Bethânia. O gigantismo se mostrou também na perspectiva musical, com a banda que reúne 14 músicos.

A emoção dos fãs deixou um gostinho de quero mais. Mais do que uma apresentação, a performance trouxe à tona a trajetória completa de Caetano Veloso e Maria Bethânia, conectando suas carreiras à própria essência de suas vidas e às raízes na cidade onde nasceram.

De maio de 1978, quando aconteceu a primeira turnê oficial de Caetano e Bethânia, para dezembro de 2024, se passaram quase 50 anos. Quem não conseguiu ir no dia 30 - ou até mesmo quer fazer uma dobradinha - felizmente, terá de esperar menos: 8 de fevereiro de 2025. A data pode ser até extra, mas não deixa de ser um convite imperdível.

Veja fotos do show