Caetano Veloso exalta igrejas evangélicas: “Importância enorme”

Caetano Veloso durante show - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Não faltaram sucessos no show de Salvador da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia. O evento, realizado na noite deste sábado, 30, atraiu milhares de fãs a Arena Fonte Nova, em Salvador.

Em meio a setlist já conhecida de axé e MPB dos irmãos, também não faltou a música evangélica “Deus Cuida de Mim”. A canção, do pastor Kleber Lucas, já vinha sendo performada nos outros shows dos santamarenses.

Caetano agradeceu ao líder religioso pela música e reafirmou ter respeito pela corrente evangélica. “Essa música mostra a importância enorme do crescimento das igrejas evangélicas”.

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicado em julho de 2023, apontou o crescimento dos estabelecimentos religiosos no Brasil nos últimos 20 anos. Entre os 124.529 estabelecimentos existentes no país em 2021, 52% são evangélicos pentecostais ou neopentecostais, liderando o resultado, seguidos por 19% evangélicos tradicionais e 11% de católicos.