Caetano e Bethânia anunciam show extra em Salvador; veja data

Show é o mais aguardado em 2024 - Foto: Reprodução/Fernando Young

Quem não conseguiu ingressos para o show mais aguardado de 2024 em Salvador terá mais uma oportunidade. Caetano Veloso e Maria Bethânia confirmaram mais uma apresentação na capital baiana, desta vez em 8 de fevereiro do ano que vem.

Assim como em 30 de novembro, o novo show terá como palco a Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Além de Salvador, o Rio de Janeiro também terá uma apresentação extra dos irmãos de Santo Amaro, em 15 de março de 2025.

As vendas para as datas extras começam nesta terça-feira, 29, às 10h, no site Ticketmaster.