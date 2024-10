Réveillon no Rio contará com Ivete, Caetano e Bethânia. Confira!

Virada de ano contará com shows de Ivete Sangalo - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 16, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, revelou detalhes sobre o Réveillon 2025 da capital carioca. Através das redes sociais, ele anunciou que a virada de ano contará com shows de Ivete Sangalo, que acabou de se apresentar no Rock in Rio, e de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que estão rodando o país com sua turnê conjunta. Vale lembrar, que os irmãos estarão, em Salvador, com o projeto no dia 30 de novembro, na Arena Fonte Nova. Além dos grandes nomes da música baiana, a cantora e compositora Anitta, também fará parte da line-up. “Turistas, podem reservar seus quartos de hotel. Cariocas, se preparem”, brincou Eduardo Paes.