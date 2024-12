VÍDEO: Caetano Veloso passeia no Pelourinho após show em Salvador

Caetano Veloso esteve no Centro Histórico de Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Três dias dias do show que fez com Maria Bethânia na Arena Fonte Nova, Caetano Veloso aproveitou uma tarde de folga, nesta terça-feira, 3, para visitar o Pelourinho.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o baiano passeando pelas ruas do Centro Histórico de Salvador, acompanhado de outras pessoas.

Nos comentários de uma das publicações que divulgou o momento de curtição de Caetano Veloso, algumas pessoas garantiram ter encontrado o artista. "Acabei de ver. Estou profundamente emocionada", falou um internauta.

Outra usuária do Instagram escreveu: "Acabei de encontrar com ele. Eu me tremi toda". Um terceiro reagiu: "Acabei de ver ele".

No sábado, 30, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia levaram um grande público para o estádio e chegaram a esgotar os ingressos. Em fevereiro, eles retornarão para uma segunda apresentação no local.

Confira o vídeo: