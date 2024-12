Xamã, Sophie Charlotte e mais famosos curtem ensaio da Timbalada

Sophie, Xamã e Alice - Foto: Lucas Leawrt / Divulgação

Um dos eventos mais aclamados do verão baiano, o primeiro ensaio da Timbalada, ocorrido neste domingo, 1, em Salvador, reuniu famosos no Candyall Guetho Square. Entre as presenças mais marcantes, Sophie Charlotte ao lado do namorado Xamã e o filho Otto.

Antes do show, o trio turistou pela capital baiana, com direito a ida ao Porto da Barra. No dia anterior, eles se jogaram e se emocionaram no show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, na capital baiana.

Quem também fez a dobradinha de eventos no fim de semana foi Alice Wegmann. A atriz desembarcou em Salvador para participar de um evento corporativo na última sexta-feira, 30, e deu uma "esticada".

"Pra fechar essa semana perfeita", disse Alice, ao compartilhar nas redes sociais um trecho do show de Caetano e Bethânia.

Para completar, Mariana Ximenes aproveitou a folga das gravações de "Mania de você" para prestigiar o evento.

Nas redes sociais, Denny Denan e Buja Ferreira, os comandantes do Timbalada, agradeceram a noite de casa cheia. "Nossa casa cheia e com a energia lá em cima! Que ensaio lindo, timbaleiros", escreveram no Instagram.