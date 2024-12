Luiz Gonzaga será homenageado em show especial em Salvador

Cicinho de Assis fará homenagem a Luiz Gonzaga em Salvador - Foto: Divulgação

Cicinho de Assis vai aproveitar o Dia Nacional do Forró, no próximo dia 13 de dezembro, para homenagear Luiz Gonzaga em Salvador. O cantor e sanfoneiro apresentará um show especial no Teatro Sesc Casa do Comércio, a partir das 20h, com um repertório do rei do baião. Os ingressos custam R$20/R$10 + 1 quilo de alimento não perecível.

No show, o artista estará acompanhado da filha, a também cantora Julie de Assis. Os artistas vão apresentar composições populares de Luiz Gonzaga. Canções como “Respeita Januário”, “Paraíba” e “Sertão” estão no repertório.

"O meu sentimento por esse show é muito forte. É no Dia Nacional do Forró e não podíamos deixar de reverenciar ao rei do Baião. Será uma satisfação estar no palco, acompanhado da minha filha, para fazer esta homenagem a Luiz Gonzaga, levando as canções dele para o público", comenta Cicinho.

Cicinho de Assis, que é natural de Senhor do Bonfim (BA), é conhecido nacionalmente por ter acompanhado nomes como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Ivete Sangalo, Daniela, Mercury, Jorge Mautner, Chiclete com Banana e Dorgival Dantas.

Serviço

Um forró para seu Luiz - Cicinho de Assis

Local: Teatro SESC Casa do Comércio

Data: 13/12/2024

Horário: 20h

Ingressos: R$20/R$10 + 1 quilo de alimento não perecível