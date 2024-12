Silvanno Salles tem música em lista das mais ouvidas do Spotify do ano

Silvanno Salles apareceu em ranking do Spotify - Foto: Divulgação

O Spotify divulgou nesta quarta-feira, 4, as listas das músicas mais ouvidas na plataforma. No ranking das canções brasileiras, tem um representante da Bahia: Silvanno Salles.

O artista aparece com uma montagem, feita por DJ JZ, DJ LG PROD e MC Mininim, que teve a sua colaboração. Trata-se de 'Quero Te Encontrar', da dupla Humberto & Ronaldo, mas teve a regravação do cantor de arrocha.

A música ficou na sétima posição da lista Top Músicas do Brasil, que teve a liderança das músicas 'The Box Medley Funk 2', por The Box, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia, 'Barulho Do Foguete - Ao Vivo', por Zé Neto & Cristiano, e 'Gosta De Rua - Ao Vivo', por Felipe e Rodrigo.

5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024

1. “The Box Medley Funk 2”, por The Box, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia

2. “Barulho Do Foguete - Ao Vivo”, por Zé Neto & Cristiano

3. “Gosta De Rua - Ao Vivo”, por Felipe e Rodrigo

4. “MTG Quem Não Quer Sou eu”, por DJ Topo, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15

5. “Let's Go 4”, por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP