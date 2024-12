Roberto Carlos se manifesta sobre rombo de R$ 100 milhões em empresas

Roberto Carlos é alvo de rumores de rombo de empresas - Foto: Divulgação | Globo

A equipe de Roberto Carlos se manifestou pela primeira vez, nesta terça-feira, 3, sobre as notícias envolvendo possível rombo milionário nas suas empresas.

Em nota à coluna de Fábia Oliveira, a equipe do cantor negou o problema que gira em torno de R$ 100 milhões nas empresas e declarou que elas estão “totalmente saudáveis” e “não passam por nenhum tipo de problema financeiro”.

“O grupo RC refuta veementemente as informações constantes na matéria publicada. E esclarece que, despeito do que foi publicado, as empresas do cantor Roberto Carlos são totalmente saudáveis e não passam por nenhum tipo de problema financeiro”, garantiu a assessoria do Rei.

O assunto veio à tona quando o colunista Daniel Nascimento informou que Roberto Carlos estaria chateado com um suposto desvio de suas empresas.

Antes disso, há algum tempo, surgiram rumores de que o cantor contratou uma auditoria para investigar supostos desvios de valores de suas empresas. Ele ainda fez movimentação na organização de empresas e colocou como responsável por sua carreira o filho de Erasmo Carlos, Leo Esteves.