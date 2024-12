Oh Polêmico revela estado de saúde após internação

Oh Polêmico está internado após cirurgias - Foto: Divulgação

Oh Polêmico chamou a atenção nos últimos dias ao revelar que está internado em hospital. O cantor chegou a anunciar, nesta semana, a realização de cirurgias plásticas e atualizou o seu estado de saúde.

Em seu perfil do Instagram, o pagodeiro emitiu um comunicado: "O procedimento estético foi bem-sucedido e estou me recuperando excelentemente. Não há motivos para preoucupação!".

Ele ainda garantiu que estará de volta aos palcos em show, no próximo final de semana, no sul do Brasil. Por fim, ele agradeceu a "torcida e apoio incondicional" dos fãs.

Na segunda-feira, 2, Oh Polêmico já havia tranquilizado a todos sobre a cirurgia. "Para todos que estão perguntando, graças a Deus estou muito bem, o procedimento ocorreu tranquilamente e estou me recuperando agora!", escreveu.