Cezar Black termina namoro por Instagram e Kally Fonseca reage: 'Não estou bem'

Após nove meses juntos, o influenciador digital compartilhou a notícia em seus stories no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o enfermeiro Cezar Black anunciar o término do namoro com a cantora Kally Fonseca pelas redes sociais, a artista se manifestou sobre o assunto em seu perfil no Instagram. Cezar, que conheceu Kally durante o confinamento de "A Fazenda 15" no ano passado, revelou que ambos seguem agora "rumos diferentes". Surpresa com a exposição do fim da relação, Kally pediu um pouco mais de tempo aos seguidores para se pronunciar de maneira mais detalhada. "Não estou bem! Mas de uma coisa eu juro a vocês, nós vamos falar sobre tudo isso. Só me deem mais um tempinho", escreveu.

De acordo com informações exclusivas do Metropoles,, Kally Fonseca não esperava ser exposta dessa forma e não sabia que Cezar Black revelaria o término publicamente. Fãs atentos notaram que os perfis dos dois no Instagram já não contêm fotos juntos.

Em seus stories, Cezar Black fez uma reflexão | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em seus stories, Cezar Black fez uma reflexão sobre o fim do namoro, que durou pouco mais de um ano: "A felicidade pode ser encontrada nos pequenos gestos. Num carinho, num sorriso, num abraço. Foi assim que nosso amor começou. Ao longo desse tempo, vivemos muitos momentos juntos, de felicidade, sorrisos e amor", compartilhou.

De acordo com o ex-BBB, “Como em toda relação houveram [sic] dificuldades, conversas tensas que se tornaram lições e nos fizeram amadurecer como casal. Hoje nossas vidas tomam rumos diferentes, onde cada um irá buscar o caminho que lhe faz sentido neste momento”, seguiu Cezar Black.

“De nós guardo apenas tudo de lindo que vivemos. Todas as gargalhadas, brincadeiras, carinhos e amor. Foi sempre muito verdadeiro e especial. Para todos que acompanharam nossa relação, o meu muito obrigado por todo o carinho e por sempre estarem ao nosso lado”.