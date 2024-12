Ex-affair de Fiuk polemiza em declaração ousada: “Não é um Kid Bengala"

Fiuk e Maia Lozano - Foto: Reprodução/Instagram fiuk/maiialozano

A criadora de conteúdo adulto Maia Lozano, ex-namorada de Fiuk, largou o doce sobre as partes íntimas do cantor. Namorando o filho de Fábio Jr. durante dois anos, a moça caracterizou o dote do artista como “gostoso”.

“Não é um Kid Bengala, mas é grande. Bem-dotado, rosinha e bem gostoso’’, disparou Maia Lozano. A criadora de conteúdo proibidão, que já faturou mais de R$ 500 mil com sites +18, revelou planos envolvendo o ex-namorado.

Leia Mais:

>> Oh Polêmico é internado novamente; entenda o motivo

>> Gracyanne expõe mentiras de Belo em documentário e gera polêmica

>> Gusttavo Lima e Deolane podem perder passaporte em investigação da CPI

De acordo com Maia, ela pretende gravar cenas com um sósia de Fiuk, porque as pessoas se interessam em saber como o cantor é na cama. “Achei muitos candidatos bons, mas o que eu mais quero que pareça com o Fiuk é a peça principal. Estou avaliando fotos, por enquanto. Os assinantes querem muito ver como é o Fiuk na hora H’’, afirmou a criadora de conteúdo para o colunista André Moura.

Sem parar por aí, a ex-namorada de Fiuk almeja gravar com Andressa Urach, ex-Miss Bumbum. “Gosto de gente que quer ver o parquinho pegando fogo, então eu e ela iria dar um match’’, contou Maia.