Gracyanne expõe mentiras de Belo em documentário e gera polêmica

Gracyanne Barbosa causou grande repercussão ao falar sobre seu ex-marido, o cantor Belo, no documentário ‘Belo: Perto Demais da Luz’, do Globoplay, que estreou na última quinta-feira, 28. Durante a entrevista, a influenciadora revelou que o cantor mentia compulsivamente, afirmando que ele mentia sobre tudo o tempo todo, inclusive sobre questões insignificantes.

"Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: 'Ah, ele traiu'. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema", desabafou Gracyanne.

Em seguida, a influenciadora continuou a falar sobre sua relação com Belo: "Eu sabia que eu ia chegar aqui e não ia conseguir falar: 'Ah, o Belo é um bom pai'. Ele não é. Ele precisa resolver essas questões", afirmou. Gracyanne deixou claro que, apesar de ter um casamento incrível com Belo, as mentiras dele afetaram profundamente sua vida juntos. "Ele mentiu pra mim a vida inteira", completou.

A acusação gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais, com uma seguidora ironizando: "20 anos juntos, só deixou de prestar agora… valeu". Gracyanne respondeu prontamente, dizendo: “Não falei que não presta; tem milhares de qualidades, mas tem compulsão pela mentira.”

Outros internautas também criticaram a influenciadora, questionando sua postura. "Ela traiu o cara, mentiu para ele e ainda quer detonar o rapaz?”, disse um seguidor. Gracyanne foi rápida em rebater: "Não menti, querido".

Apesar de tudo, Gracyanne revelou que ainda sente amor pelo pagodeiro, mas não acredita em uma reconciliação. "Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais vontade de pedir: 'Poxa, fala a verdade'. Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou", disse.