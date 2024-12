Jojo Todynho desabafa sobre Xuxa: "Atacou uma mulher negra"

Jojo Todynho revelou sentir-se profundamente decepcionada com Xuxa Meneghel. - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho revelou sentir-se profundamente decepcionada com Xuxa Meneghel após a apresentadora apoiar críticas à cantora devido à sua associação com políticos de extrema direita. Durante uma entrevista com Felipeh Campos, Jojo desabafou: "Eu me decepcionei sim porque eu sempre tive muito carinho e muito respeito, era o sonho de toda criança poder chegar perto da Xuxa."

Durante a entrevista, Jojo criticou a postura de Xuxa, ressaltando a contradição entre seu discurso de união entre mulheres e sua atitude em relação à cantora: "Ela é uma mulher que levanta bandeira de que nós mulheres temos que ser unidas, estar juntas, e ela ataca uma mulher negra por ter um posicionamento diferente. Então cai por terra toda essa narrativa que nós mulheres temos que nos unir, [de que] mexeu com uma mexeu com todas. Mas comigo pode mexer, com elas não. A história fica diferente."



A relação entre Jojo Todynho e Xuxa se deteriorou depois que a cantora foi fotografada ao lado de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama conhecida por suas posições conservadoras e por ser esposa de Jair Bolsonaro, político envolvido em polêmicas relacionadas a declarações homofóbicas.



Esse encontro gerou grande repercussão, especialmente pela associação de Jojo com a figura de Michelle. Em meio à polêmica, Jojo anunciou recentemente a retirada de "Arrasou, viado" das plataformas digitais, o que indicou um repensar sobre sua relação com a comunidade LGBTQIA+, que teve papel fundamental no início de sua carreira.

Em resposta, Xuxa fez questão de manifestar sua decepção nas redes sociais, escrevendo: "Nossa... Decepção tem nome." A fala de Xuxa gerou grande repercussão e dividiu opiniões.