Filho de Beto Barbosa critica cantor e culpa madrasta por polêmica

Felipe Barbosa decidiu se manifestar sobre a relação com o pai, Beto Barbosa, e surpreendeu com um desabafo para o Domingo Espetacular, da Record.

Em entrevista, que vai ao ar no próximo domingo, 1º, o filho do rei da lambada comentou sobre o distanciamento do pai. Ele disse que o motivo seria a madrasta, Gisele, que também rendeu assunto nesta semana.

O casal virou motivo de críticas nas redes sociais pelo fato do cantor ter 69 anos, enquanto ela possui 27.

Pouco depois da polêmica que surgiu nas redes sociais, Felipe Barbosa também decidiu falar na internet sobre a madrasta, reclamando que ela atrapalhava a aproximação dele com o pai.

"Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Até que chegou num ponto que a gente só estava se falando em datas comemorativas", explicou o filho do cantor.

Ele completou: "Acabou que ela ficou tanto na presença dele, que ele já não tinha mais tempo para falar comigo. E nem com os amigos". Na entrevista, Felipe também falou outros motivos que tornam a relação com o pai conflituosa.