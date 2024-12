Beto Barbosa esclarece polêmica sobre casamento com jovem

Beto Barbosa comenta relação com esposa mais nova - Foto: Reprodução | YouTube

Beto Barbosa se manifestou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 27, sobre a polêmica envolvendo seu casamento com a cearense Gisele Barbosa, de 27 anos.

Na semana passada, em entrevista ao podcast Ticaracaticast, o cantor declarou que estava casado há 12 anos com a mulher. A partir disso, internautas apontaram que ela teria apenas 15 anos na época do casamento.

No Instagram, Beto Barbosa e Gisele corrigiram a informação. "Casamos ano passado", escreveu o cantor em uma publicação. A esposa declarou ao jornal O Povo: "Nosso casamento aconteceu no ano passado. Beto errou ao dizer [no podcast] que éramos casados há 12 anos; isso nunca aconteceu".

Eles explicaram que se conheceram quando Gisele tinha 15 anos. Porém, ela garantiu que o namoro começou apenas quando ela tinha 19 anos.

"Quando descobri o câncer, eu não tinha ninguém para ficar comigo. Mesmo tendo condições, plano de saúde e dinheiro, estava sozinho. Liguei para ela às 19h, e ela disse: 'Pode me mandar a passagem que chego aí de manhã'. Às 9h ela já estava comigo e ficou ao meu lado até hoje. Naquela época, éramos apenas amigos. Ela cuidou de mim em momentos muito difíceis, o que me fez perceber o quanto era especial. Tudo que faço por ela hoje ainda é pouco", declarou o famoso.

A esposa do cantor garantiu: "Começamos a namorar quando eu tinha 19 anos e nos casamos quando eu tinha 26. Essa é a verdade. Não houve nenhum relacionamento quando eu tinha 15 anos. Sempre fui cristã e respeitei meus pais".