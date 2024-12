Beto Barbosa é detonado por casamento com adolescente de 15 anos

Beto Barbosa está sendo criticado por relacionamento - Foto: Reprodução | SBT

Beto Barbosa está no centro de uma grande polêmica e tem sido criticado por internautas após abrir o jogo a respeito do seu relacionamento de 12 anos com Gisele Barbosa. A mulher atualmente tem 27 anos, mas, quando eles passaram a se relacionar, ela estava com 15 anos.

Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, o cantor ressaltou que, além de esposa, Gisele também trabalha diretamente com ele. O famoso ressaltou que os dois preferem manter a relação longe da mídia.

"Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quietão. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato... Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer. Porque quando você casa, e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum", disse.

Beto Barbosa enalteceu a relação que possui com a esposa: "Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos".

Beto Barbosa é criticado por declaração

Depois da divulgação da entrevista, usuários da rede social X passaram a questionar a diferença de idade dos dois. Uma pessoa declarou: "Fiquei aqui calculando a idade que tinha a esposa, já que fala que está há 12 anos casados. A esposa nem tinha saído da adolescência".

"Um homem de 57 anos 'casando' com uma adolescente de 15 anos", comentou mais um internauta. "É normal um homem maduro com uma adolescente?", reagiu um terceiro.