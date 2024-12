Ana Hickmann reage após ser proibida de vender mansão: "Tiro no pé"

Ana Hickmann está tentando vender mansão, mas foi proibida - Foto: Reprodução | Record

Ana Hickmann abriu o jogo sobre a proibição de vender a mansão que possui em Itu, em São Paulo, onde morou com o ex-marido, Alexandre Correa. Em comunicado, divulgado nesta sexta-feira, 22, a famosa lamentou a decisão.

A apresentadora considerou a atitude do empresário como um "tiro no pé". Em nota, a equipe da famosa declarou que Ana e Alexandre foram casados em comunhão parcial de bens e que o imóvel foi conquistado durante o casamento.

No entanto, ela garantiu que precisaria da autorização do ex para realizar qualquer transação e eles dividiriam o recebido pela venda.

Os advogados da contratada da Record ressaltaram que a iniciativa de vender a casa surgiu da necessidade de sanar dívidas que teriam sido contraídas quando eles ainda estavam juntos.

Além disso, Ana Hickmann argumenta que eles poderão perder dinheiro com a demora na venda. "O imóvel de Itu foi anunciado ao mercado, principalmente, para tentar sanar as dívidas contraídas por Alexandre Bello Correa, enquanto era administrador das empresas do casal, conforme Ana Hickmann informou à justiça", fala o texto da equipe dela.

"A decisão de indisponibilização dos bens imóveis para venda era absolutamente desnecessária, uma vez que qualquer alienação depende da concordância de credores e da assinatura de Alexandre", diz o comunicado.

Ela completa: "A defesa de Ana ainda estuda se irá recorrer. Além disso, Ana Hickmann está surpresa com a notícia, já que na última terça-feira (19), recebeu, por meio da advogada de Alexandre Correa, a indicação de Luiz de Oliveira Neto (CRECI 95447), para trabalhar por ele a venda da casa. Tal ação demonstra a falta de seriedade dos requerimentos que Alexandre faz na justiça".