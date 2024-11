Ana Hickmann revela detalhe inusitado do 1º encontro com Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Ana Hickmann revelou, em entrevista ao canal de Lucas Selfie, que se emocionou ao reencontrar Edu Guedes e relembrou como a amizade de duas décadas com o chef evoluiu até se tornar um noivado. A reconciliação entre eles ocorreu após o término tumultuado do relacionamento de Ana com Alexandre Correa.

Ana contou que, primeiro, Edu ofereceu ajuda a ela. “Mas eu queria distância, não queria falar com ninguém. Meu foco era o meu filho, nada mais me importava. Fazia mais de dois anos que não nos falávamos. Ele me ofereceu, inclusive, um apartamento. Ele estava vendo o pessoal falando que eu estava perdendo tudo, que eu ia ficar sem casa. Mas eu disse que estava tudo bem”, contou.

Na oportunidade, a apresentadora relembrou como foi o primeiro encontro com o atual noivo e destacou a gentileza de Edu. “Foi assim que começamos a conversar. Ele me chamou para jantar. Ele escutou tanto, eu chorei a noite inteira. Edu foi muito gentil comigo. A partir dali foi diferente porque os dois estavam solteiros… Uma coisa ficou diferente, mexeu comigo de um jeito que nunca tinha mexido. Não sabia que isso poderia acontecer”, disse.

Além disso, ela reforçou que jamais tiveram qualquer envolvimento um com o outro. “Não tinha nada do passado, é algo do presente. Nós nunca olhamos assim um para o outro porque nunca nos permitimos, estávamos em outros relacionamentos. A partir do momento da liberdade, a figura mudou”, completou.