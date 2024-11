Justiça mira em Jojo Todynho após denúncia anônima; entenda

A denúncia aborda a relação da cantora e as plataformas de apostas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho virou alvo da Justiça após uma denúncia anônima endereçada ao Procurador da República. O denunciante pediu para não ser identificado, alegando temer por sua integridade física. As informações são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Leia também:

>> Jojo Todynho se revolta com críticas e coloca Janja em polêmica

>> Jojo Todynho compartilha momento fofo com filho adotivo na Angola

>> Jojo Todynho perde contrato milionário após polêmica com LGBTs

A denúncia aborda a relação da cantora e as plataformas de apostas. No documento, a aproximação de Jojo com a Esportes da Sorte é exposta e colocada sob as lentes das relações de consumo. O denunciante quer que a atividade como garota-propaganda da plataforma seja alvo de uma investigação.

A artista é acusada de colocar em risco seus seguidores, potenciais consumidores, ao divulgar jogos de azar. Além disso, o denunciante afirmou que a influencer realiza propaganda ilícita e fere as relações de consumo.

O pedido principal é a abertura de um Inquérito Civil para apurar as irregularidades nas publicidades de Jojo Todynho e, depois disso, penalizá-la legalmente. Além disso, foi requerido que ela seja obrigada a cessar com as propagandas da Esportes da Sorte.

Ainda de acordo com a coluna, em outubro deste ano, a competência deixou o Ministério Público Federal (MPF) e passou para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O local de domicílio da influencer é o Rio de Janeiro.

Um mandado de intimação foi expedido para Jojo Todynho no dia 29 de outubro. O documento busca a ciência de Jordana acerca de uma audiência preliminar que já possui uma data para acontecer.