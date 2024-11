Jojo Todynho perde contrato milionário após polêmica com LGBTs

Funkeira sugeriu boicote à comunidade LGBTQIAPN+ - Foto: Reprodução | Instagram

Prejuízo! Jojo Todynho sofreu uma grande perda nesta semana ao ser desligada de uma campanha publicitária da Avon, na qual promovia o batom Power Stay. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, a marca decidiu não continuar a parceria após Jojo sugerir um boicote à comunidade LGBTQIAPN+.

De acordo com o jornalista, ainda não se sabe o valor exato que Jojo perdeu com o fim do contrato. No entanto, em fevereiro deste ano, ela assinou um contrato milionário com a Veja Limpeza, faturando R$ 1,5 milhão. A funkeira, inclusive, apareceu em um dos telões da famosa Times Square, em Nova York, como parte dessa campanha.

Embora os números de seu contrato com a Avon não tenham sido revelados, estima-se que também envolva valores na casa dos milhões. A empresa, que em 2018 firmou um compromisso com a ONU para combater a discriminação contra esse grupo em ambientes corporativos, demonstrou preocupação com a postura da cantora.

À coluna de Gabriel Perline, a assessoria da Avon informou que o contrato com Jojo Todynho termina em dezembro, e sua participação em futuras campanhas está sendo reavaliada pela diretoria. A última vez que Jojo apareceu no feed do Instagram da marca foi em abril, e desde julho, quando participou de um evento da empresa, não foi mais chamada para representar seus produtos.

Além disso, Jojo entrou em uma polêmica com Xuxa Meneghel. Após a apresentadora se dizer decepcionada com a cantora, devido a declarações homofóbicas, Jojo usou suas redes sociais para criticar Xuxa, chegando a concordar com uma seguidora que teria cuspido na apresentadora.