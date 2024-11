Jojo Todynho se irrita e rebate críticas de Xuxa: "Não tem moral"

Jojo Todynho rebateu críticas de Xuxa - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Globo

Jojo Todynho decidiu se manifestar nas redes sociais, nesta terça-feira, 22, sobre as críticas que recebeu de Xuxa Meneghel nos últimos dias. O comentário da apresentadora foi feito após a famosa deixar claro seu novo posicionamento político.

Durante viagem por Portugal, a cantora comentou sobre a fala da eterna 'Rainha dos Baixinhos', que disse que a influencer era uma “decepção”. Jojo comentou que a loira é “privilegiada” e “não tem moral”.

“Eu não tinha tomado conhecimento que a senhora Xuxa andou por aí falando da minha pessoa”, iniciou a famosa, nos stories. “Eu queria que ela me respondesse porque que eu sou desnecessária, mas eu também já escrevi lá no Whatsapp dela, porque eu tenho o número dela, que se ela me acha desnecessária, eu acho… Cês entenderam o que eu acho”, ironizou a influenciadora.

A cantora garantiu que sempre foi fã de Xuxa, mas se decepcionou com a estrela: “Porque eu acho que necessário é quem cuspiu na cara dela, porque eu sempre a respeitei, gravei o Mion, fiquei do lado dela, ri, conversei, porque eu sempre tive muito respeito, a Xuxa sempre foi o sonho de todos que viveu [sic] do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, em conhecê-la. E eu como uma fã sempre ovacionei, mas que decepção”.

“Então Xuxa, eu digo diretamente pra você e para todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim se você não calçou meus chinelos de prego”, disparou a influenciador.

Jojo Todynho completou: “Você é privilegiada, não passou pelo o que eu passei. Comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não, você é branca né. Eu lutei sozinha. E não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser a rainha que for, me desrespeitar. Eu nunca fui pra Twitter, Instagram ou dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, você não tem moral”.