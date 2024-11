Global debocha de Jojo Todynho cortada da SPFW: "Sinto um gostinho"

Jojo Todynho virou motivo de piada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ator conhecido por trabalhos na Globo, Tuca Andrada decidiu debochar de Jojo Todynho, após ser divulgado que a marca Meninos Reis desistiu de convidar a cantora para o desfile no São Paulo Fashion Week (SPFW).

Nas redes sociais, o ator colocou a notícia aos seguidores e comemorou: "Se eu disser que sinto um 'gostinho' por isso acontecer, que horas vão começar a espalhar que eu sou racista e misógino?".

Nesta semana, a colunista Fábia Oliveira informou que a marca, que tem um amplo público LGBTQIAPN+, desistiu de convidar a funkeira depois do anúncio do posicionamento político da famosa.

Durante um live realizada no mês passado, Jojo Todynho chegou a declarar que é "uma mulher preta de direita" e que retiraria a música Arrasou, Viado das plataformas digitais.

Na ocasião, ela ainda explicou a decisão: "Em momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje, mas enfim".