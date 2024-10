Comissão da Câmara aprova homenagem a Jojo Todynho

Jojo Todynho receberá homenagem na Câmara dos Deputados - Foto: Reprodução | Instagram

A Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, uma moção de aplausos à funkeira Jojo Todynho.

Leia mais

>> Jojo Todynho poder ser homenageada na Câmara dos Deputados; entenda

>> Erika Hilton detona Jojo após foto com Michelle Bolsonaro: "Traidora"

>> Jojo Todynho recebe elogio de Michelle Bolsonaro: “Linda”

Responsável pelo requerimento, o deputado Coronel Meira (PL-PE), alegou que a cantora deveria ser homenageada por seu posicionamento “em defesa da segurança pública e da liberdade da população diante de políticas de governo que perpetuam a criminalidade e a impunidade”.

Recentemente, a cantora, que fez sua carreira com músicas para o público LGBTQIA+, como “Arrasou, viado” e “Que tiro foi esse”, esteve com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um evento no Rio de Janeiro. Após o encontro, a funkeira decidiu retirar da música “Arrasou Viado” das plataformas digitais.

A decisão irritou os fãs da cantora, sempre associada à comunidade LGBTQIA+. Jojo ainda declarou voto em Alexandre Ramagem (PL), candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio de Janeiro.

O certificado de Moção de Aplauso e Louvor já foi encaminhado ao gabinete do deputado e será entregue a Jojo Todynho.