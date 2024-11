Xuxa faz revelação sobre fantasia sexual inesperada

Xuxa surpreendeu com revelação quente - Foto: Reprodução | Globo

Xuxa Meneghel fez uma declaração inusitada sobre sua vida íntima, durante uma participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck.

A eterna Rainha dos Baixinhos confessou que sente tesão ao ouvir sobre as experiências passadas de seu marido, Junno Andrade, com suas ex-parceiras.

No quadro, Xuxa e a também apresentadora Angélica foram desafiadas a responder perguntas indiscretas sob a supervisão de uma suposta máquina detectora de mentiras.

Quando Tatá perguntou se as duas sentiam ciúmes de seus parceiros, Xuxanão apenas negou o sentimento, mas também afirmou que acha excitante saber sobre o que Junno poderia ter feito na cama com outras mulheres.

Entendendo o fetiche

O que Xuxa descreve é uma forma de fetiche conhecida como Cuckquean. Esse fenômeno, que vem ganhando visibilidade na comunidade liberal, envolve a excitação de uma mulher ao assistir seu parceiro se relacionando sexualmente com outra mulher ou ao ouvir relatos dessas experiências.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Sexlog, rede social de sexo e swing do Brasil, 75% das mulheres se sentem satisfeitas ao ver o marido com outra, enquanto 68% relatam ter prazer ao saber sobre as relações passadas de seus parceiros.