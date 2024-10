Globo anuncia volta do Vídeo Show para 2025 em formato inédito

Globo confirma volta do Vídeo Show - Foto: Reprodução | Globo

A Globo anunciou detalhes da sua programação de 2025, que terá grande foco na comemoração dos 60 anos. As novidades foram divulgadas nesta quarta-feira, 16, durante o UP Front.

Leia Mais:

>>> Dor de cabeça? Globo enfrenta desafio após gravidez de Sabrina Sato

>>> Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmam gravidez: “Benção”

>>> Xuxa diz que já fez sexo no camarim da Globo e faz revelação chocante

Num dos momentos do evento, Pedro Bial contou que, em abril, a emissora exibirá uma maratona de 60 horas de programas customizados em celebração aos seus 60 anos, com direito, inclusive, a uma edição especial do Vídeo Show.

A Globo não deu detalhes sobre como acontecerá a volta do programa, que fez parte das tardes da TV brasileira durante décadas - entre 1983 e 2019 -, levando os bastidores do canal. Há rumores de que, caso o especial tenha boa repercussão, o Vídeo Show poderá ser fixado na grade.

A ideia é que o programa seja levado ao ar no dia 25 de abril, contando a história do canal, com apresentadores especiais. Tati Machado tem sido cotada para conduzir o formato.