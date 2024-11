Universidade toma decisão após Tertuliana causar com dança erótica

Tertuliana Lustosa causou na UFMA - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) anunciou uma decisão dias depois de uma polêmica protagonizada por Tertuliana Lustosa, também conhecida como 'A Travestis'. Na semana passada, a historiadora causou com dança erótica durante palestra em que participou na instituição.

Em nota oficial, a UFMA decidiu pela suspensão dos eventos e instaurou uma sindicância para investigar a performance erótica que foi realizada na semana passada.

A instituição garantiu que o departamento jurídico estuda “os procedimentos judiciais cabíveis” para defender os seus interesses, dados “os prejuízos sociais e de imagem causados” à unidade de ensino superior.

No último dia 17, a cantora causou ao subir numa cadeira e ter feito uma dança em que levantou seu vestido. No mesmo momento, ela ainda exibiu as suas partes íntimas e soltou a frase “educando com o c*”.

A UFMA declarou ainda que atualizou os procedimentos e normas para realização de atividades na instituição. A decisão da suspensão segue até que a sindicância seja finalizada.