Tertuliana se manifesta sobre dança erótica em Universidade

Tertuliana Lustosa, também conhecida como a 'A Travestis', tem causado grande polêmica por causa de um vídeo em que apareceu exibindo os glúteos durante uma mesa redonda na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A cantora se manifestou a respeito das críticas que tem recebido.

"Não fico surpresa, não. Inclusive, já aconteceu essa repercussão outras vezes no ano passado. Existe muito preconceito, pois a minha pedagogia liberta e traz a linguagem do paredão e do pagode baiano que é marginalizado, criminalizado e subjugado", declarou a mestranda da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Em vídeo, a cantora começa a sensualizar ao lado dos colegas enquanto cantava uma paródia com a seguinte letra: "Mestrado da p*taria, eu vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pic*, aqui não tem nota".

Nos comentários, internautas interagiram: "Prato cheio para os conservadores viralizarem", disse uma seguidora. "Fogo nos moralistas", comentou outro.

UFMA se manifesta sobre vídeo

Em nota, a UFMA diz que está investigando o ocorrido e que vai tomar as providências cabíveis. A instituição também reforça seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente.

A universidade informa que a performance de Tertuliana foi "inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava".