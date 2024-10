Preso que usou lençóis para fugir de hospital é recapturado

- Foto: Divulgação / SEAP DF

Um preso que fugiu do Hospital Regional do Paraná usando lençol foi recapturado pela Polícia Penal na noite desta quinta-feira, 17.

Hanierlison Costa Rabelo, 34 anos, estava internado na unidade para tratar uma inflamação no braço e, na madrugada de domingo, 13, utilizou lençóis para se pendurar para fora da janela do último andar. O homem cumpre pena por crimes sexuais, roubo e furto e foi transferido do presídio onde estava, na Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I), para o hospital.

Policiais receberam informações de que o detento pretendia deixar o Distrito Federal na noite desta quinta-feira. A partir dessas informações, a equipe intensificou o monitoramento e conseguiu recapturar o criminoso dentro de um carro com familiares, na região do Sol Nascente.

O custodiado foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia.