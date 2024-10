Homem ateia fogo em pessoas em situação de rua; assista

Caso é investigado como tentativa de homicídio - Foto: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem tentou atear fogo em pessoas em situação de rua, no bairro de Botafogo, na zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro. Nas imagens é possível ver o momento em que o rapaz se aproxima das pessoas com uma vassoura, um pano nas mãos e joga um líquido inflamável.

Em seguida, ele acende o material e tudo começa a queimar. Os dois homens que estavam deitados saem correndo. O fogo chega a pegar na camisa de um deles, mas rapidamente consegue apagar as chamas. Horas depois, o mesmo homem e tenta atear fogo mais uma vez. Os dois homens consegue escapar e não tiveram ferimentos.

A Polícia Civil investiga o crime para chegar até o autor. Os agentes da delegacia de Botafogo (11ªDP) também analisam imagens que possam ajudar na investigação. O caso é investigado como tentativa de homicídio, dano, incêndio e maus-tratos a animais.

Assista: