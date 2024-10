Adolescente é suspeito atear fogo em criança autista em quintal

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto - Foto: Reprodução | Google Street View

Um adolescente, de 16 anos, é investigado pela polícia por suspeita de atear fogo em uma criança autista, de 6 anos, no quintal de uma casa no bairro Cidade Nova, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O fato aconteceu na quarta-feira, 16.

A criança teve queimaduras nas pernas e na barriga. O adolescente contou que usou um frasco de álcool e um isqueiro para cometer o ato. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, onde recebeu atendimento médico e o estado de saúde é estável.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o adolescente também foi encaminhado para UPA após ser agredido pelo tio da vítima durante a ação. Além do suspeito, as mães dos envolvidos também prestaram depoimento à polícia. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto e será investigado pelo 5º DP.