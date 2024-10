Mulher escorrega e fica pendurada no 15º andar de prédio; veja vídeo

Mulher ficou cinco minutos presa - Foto: Da Redação

Uma mulher escorregou enquanto limpava uma janela e ficou pendurada no 15º andar de um prédio por quase cinco minutos no Guarujá (SP) na terça-feira, 15. As imagens do ocorrido viralizaram nas redes sociais.

Na gravação, é possível notar o momento em que a mulher se segura na janela com as mãos e tenta se estabilizar com os pés no andar de baixo. Nos minutos de desespero, ela clamou por socorro.

Posteriormente, vizinhos que ouviram os pedidos de ajuda resgataram a mulher pela janela do apartamento. Assista:

DESESPERADOR



Uma cena impressionante viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (15), quando uma mulher foi flagrada pendurada do lado de fora de um prédio no Guarujá, litoral de São Paulo, enquanto tentava limpar os vidros da janela. pic.twitter.com/x1Tmp5AIXa — BT Mais (@belemtransito) October 17, 2024

Com a viralização do vídeo que mostra a mulher pendurada, usuários do X (antigo Twitter) comentaram sobre o ocorrido. “Deus me livre, só ela sabe o desespero nesse momento”, pontuou um internauta. “Por mim as janelas ficam puro pó pelo lado de fora, jamais eu me arriscaria e muito menos colocaria outra pessoa pra fazer”, escreveu um perfil.