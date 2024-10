Carro é atingido por VLT ao tentar atravessar linha férrea

- Foto: Reprodução/Portal T5

Na manhã desta quinta-feira (17), um carro foi atingido por um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ao tentar atravessar a linha férrea no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa (PB). O impacto ocorreu na lateral do veículo, que foi arrastado por alguns metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para prestar assistência. Felizmente, o motorista e as duas ocupantes do carro, uma mulher e uma criança, não sofreram ferimentos e não precisaram de atendimento médico. O VLT, por sua vez, interrompeu a viagem e retornou à estação de origem com os passageiros.

De acordo com o motorista, ele tentou fazer uma conversão pela linha férrea para cortar caminho e, com os vidros do carro fechados, não ouviu o apito do trem que se aproximava.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em nota, informou que o local do acidente possui a sinalização necessária de acordo com a legislação. Devido ao ocorrido, o trânsito na região ficou lento, mas a CBTU não divulgou se houve alterações nos horários das viagens do VLT.