Homem é espancado por estar acompanhado de uma transexual

Um homem de 43 anos foi brutalmente agredido com cadeiradas em uma distribuidora de bebidas localizada na EQNM 10, em Ceilândia, Na madrugada desta quarta-feira, 16. O agressor, um homem de 31 anos em situação de rua, teria se incomodado com o fato de a vítima estar acompanhada por uma mulher transexual, o que motivou o ataque violento.

Segundo relatos, a vítima chegou ao local por volta das 4h, acompanhada da mulher trans, e pediu duas cervejas. Ao perceber a presença da trans, o agressor iniciou uma série de golpes com cadeiras, focando principalmente na cabeça da vítima. As cadeiras do estabelecimento ficaram completamente destruídas devido à intensidade da agressão.

A Polícia Civil foi acionada e, ao chegar à cena do crime, encontrou o agressor tentando limpar o local e se desfazer das cadeiras quebradas, que continham vestígios de sangue. O homem foi preso e autuado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) pelos crimes de tentativa de homicídio e fraude processual.

Além do agressor, um homem de 45 anos, que afirmou ser o caixa da distribuidora, também foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A vítima, com ferimentos graves, está internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde recebe tratamento.