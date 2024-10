Forças policiais desarticulam grupo e apreendem 64º fuzil em 2024

Com desarticulação de "bonde", Forças Policiais chegam à marca de 64 fuzis apreendidos em 2024 - Foto: Divulgação

Na madrugada desta quinta-feira, 17, as forças policiais da Bahia desarticularam um grupo criminoso no bairro de Pernambués, em Salvador. Durante a ação, as equipes do PETO da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram recebidas a tiros pelos suspeitos. Após a troca de disparos, os criminosos se refugiaram em uma residência.

Com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Rondesp Central, os seis adultos e um adolescente, todos envolvidos com uma facção criminosa, foram localizados e presos. Na operação, armamentos pesados foram apreendidos, incluindo um fuzil, elevando o número de armas deste tipo confiscadas pelas forças de segurança no estado para 64 em 2024.

Leia mais:

>> SSP atualiza Baralho do Crime com mais três foragidos; veja

>> "Qualquer ônibus pode circular nos bairros", garante Coronel Coutinho

Os suspeitos e as armas, incluindo o fuzil apreendido, foram apresentados no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, reforçando os esforços da segurança pública contra o tráfico de drogas e a violência na capital baiana.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) destaca que informações sobre grupos criminosos podem ser enviadas de forma anônima através do Disque Denúncia, pelo telefone 181. O serviço é gratuito e garante o sigilo do denunciante.