SSP atualiza Baralho do Crime com mais três foragidos; veja

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) atualizou as cartas do Baralho do Crime com três foragidos da Justiça procurados por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A carta ‘Cinco de Paus’ passa a ser representada por Luciano Silva Costa, conhecido como “Titio”, que atua na região de Maniçoba, distrito rural da cidade de Juazeiro, no Norte baiano. Ele é suspeito de ser o responsável por vários homicídios motivados pelo controle do tráfico de drogas na região.



Segundo a SSP, o novo ‘Oito de Copas’ é Anderson Jesus Moreira, o “Mascote”, procurado pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com atuação em Maragogipe, Nazaré, no Recôncavo Baiano, e no bairro de Valéria, em Salvador.

Francisco Ferreira Henriques Rabelo, conhecido como “Chiquinho”, passa a ilustrar o ‘Quatro de Copas’. O criminoso possui mandados de prisão pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas com atuação nos municípios de Camaçari, Dias D’ Ávila, Simões Filho, Lauro de Freitas, Eunápolis e Itamaraju.

Qualquer informação pode ser denunciada, de forma anônima, através do Disque Denúncia da SSP (181).

