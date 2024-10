"Qualquer ônibus pode circular nos bairros", garante Coronel Coutinho

Coronel Paulo Coutinho é comandante-geral da Polícia Militar da Bahia - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE / Bruno Concha / Secom PMS

O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, se manifestou na manhã desta quinta-feira, 17, sobre a onda de violência que vem afetando o transporte público em Salvador. Durante coletiva de imprensa, ele revelou que medidas estão sendo adotadas para coibir a bandidagem, que já incendiou nove ônibus na capital baiana, incluindo um do governo do estado, gerando prejuízo de R$ 7 milhões. O caso mais recente ocorreu no bairro do IAPI.

"Já temos um protocolo de contramedidas para situações dessa natureza e, imediatamente, fazemos isso com o objetivo de preservar a população local, deixando bem claro que qualquer ônibus ou veículo pode circular nos bairros", informou Coutinho.



Em seguida, o comandante-geral orientou a população a denunciar as ações criminosas para ajudar no combate à bandidagem.

"Uma ação de vandalismo que deve ser abominada pela população, ligando para 181 ou 190, denunciando. A Polícia Militar está presente em todos os locais, com área reforçada. Sobretudo, quem é responsável por empregar os ônibus tem que saber que a polícia está no local, o Estado está presente e que deve fornecer esse transporte para a sociedade", finalizou Coutinho.

Ainda sem prazo para voltar

Mais cedo, o presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sindirodoviários), Fábio Primo, falou ao Portal A TARDE sobre o retorno dos serviços nas localidades. "Ainda não nos sentimos seguros". A suspensão foi uma decisão conjunta do Sindicato com a Integra e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).



