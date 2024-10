Corpos encontrados na RMS teriam sido retaliação do Comando Vermelho

Imagem ilustrativa - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde (Arquivo)

Os seis corpos encontrados nos municípios de Camaçari e Simões Filho, ambos na Região Metropolitana de Salvador, teriam sido resultado de uma ação orquestrada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Segundo uma fonte do Portal A TARDE, ligada às forças policiais, as vítimas seriam integrantes ou ex-integrantes da organização criminosa que estariam mudando para o grupo rival.



Leia Mais:

>> Quatro bairros de Salvador seguem sem ônibus nesta quinta

>> Fugitivo da Bahia é preso vivendo como empresário no Pará

Os dois casos aconteceram ainda nas primeiras horas de quarta-feira, 16. Três deles, todos sem identificação formal, foram deixados na Via Parafuso (BA-535), em Camaçari. As vítimas estavam às margens da rodovia. Não demorou muito, mais três corpos foram encontrados na Via Periférica 2, localidade de Lagoa Azul, em Simões Filho.



Já pela noite, cinco suspeitos de 'descartar' os corpos morreram em confronto com a PM, em Candeias.

Em Salvador, sete foram presos durante uma ação da Polícia Militar, em Pernambués. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), no grupo, foram identificados criminosos que atuam no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, e na localidade de Areia Branca, município de Lauro de Freitas.