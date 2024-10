Quatro bairros de Salvador seguem sem ônibus nesta quinta

Suspensão do serviço ocorreu devido onda de violência e ataques a coletivos na cidade - Foto: Ilustrativa/Olga Leiria/Ag. A TARDE

O transporte público segue suspenso em quatro bairros de Salvador nesta quinta-feira, 17, devido à onda de violência e ataques a coletivos na cidade. As regiões afetadas são IAPI, Alto do Cruzeiro (Pernambués), Bairro da Paz e São Gonçalo do Retiro.

Ao todo, nove ônibus foram queimados em Salvador em 2024. O ato de vandalismo, já totaliza um prejuízo acima dos R$ 7 milhões aos cofres públicos, além de afetar diretamente a vida dos usuários do transporte.

No Bairro da Paz, o serviço de transporte foi interrompido após os manifestantes incendiarem um ônibus na segunda-feira (14), o sétimo apenas este ano. Os veículos das linhas 1057 – Est. Mussurunga x Bairro da Paz e 1070 – Est. Mussurunga x Piatã/Bairro da Paz não estão acessando o bairro e seguem pela avenida Paralela.

Já na região de São Gonçalo houve registro de caso de violência na segunda-feira (14). Os ônibus da linha 1118 - Term. Acesso Norte x São Gonçalo não estão acessando o bairro e passaram a utilizar a rotatória da localidade conhecida como "Cabeção", nas proximidades do Hospital Roberto Santos, para seguir em direção ao Terminal Acesso Norte pela Silveira Martins.

Em Alto do Cruzeiro, a operação de transporte foi suspenso na manhã da quarta-feira (16), após registro de tiroteio na localidade. Os ônibus da linha 1103 - Alto do Cruzeiro x Pernambués (Circular), que atendem a região, foram remanejados para o terminal de Pernambués.

E em IAPI, um ônibus foi incendiado no inicio da tarde da quarta-feira,16, no final de linha do bairro. Bombeiros foram acionados para debelar o fogo do oitavo coletivo queimado em 2024 na capital baiana. O atendimento no bairro foi suspenso, e os coletivos que circulam na localidade foram desviados pelo Largo do Tamarineiro.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob) atua no monitoramento da situação das localidades. Até o momento não há previsão de retomada dos serviços nessas áreas.