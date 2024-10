Nove ônibus foram queimados em Salvador em 2024; prejuízo passa dos R$ 7 milhões

Veículos destruídos por esse tipo de ato, segundo a Semob, não retornam para a operação - Foto: Isabela Cardoso

O ônibus incendiado na tarde desta quarta-feira, 16, no final de linha de Iapi, em Salvador, foi o segundo apenas nesta semana e o 9º neste ano de 2024. O ato de vandalismo, já totaliza um prejuízo acima dos R$ 7 milhões aos cofres públicos, além de afetar diretamente a vida dos usuários do transporte.

Entre os nove coletivos incendiados, oito faziam parte da frota convencional da prefeitura, e um era elétrico, do Governo do Estado. Segundo um levantamento feito pelo Portal A TARDE junto a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), cada coletivo convencional custa em torno de R$ 850 mil. O valor do ônibus elétrico ainda não foi divulgado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Veículos destruídos por esse tipo de ato, segundo a Semob, não retornam para a operação. Com isso, a população passa a ficar com um veículo a menos na linha em questão e, consequentemente, com tempo de espera se torna maior.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que os casos de queima de ônibus, provocados sempre após operações contra facções, são investigados com total prioridade.

"Em julho deste ano, dois homens foram presos por atear fogo em um coletivo, no Estrada das Barreiras, e, 24h depois, ganharam a liberdade em audiência de custódia. A SSP reitera a prioridade no combate aos grupos criminosos que violentam as comunidades".

Relembre todas as ocorrências deste ano

16/10 IAPI - Linha 0431 - IAPI X Estação BRT Hiper

Um ônibus foi incendiado no bairro do IAPI e informações preliminares indicam que o incêndio teria sido provocado em protesto pela morte de um jovem na região durante uma ação policial.

Homens encapuzados teriam parado o veículo coletivo, ordenado que os rodoviários e os passageiros desembarcassem e, em seguida, colocado fogo no ônibus.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar reforçou o patrulhamento e a Polícia Civil analisa câmeras para capturar grupo que incendiou ônibus

14/10 Paralela / Bairro da Paz - linha 1036 Est. Mussurunga x Cajazeiras 8

Populares incendiaram um ônibus na Avenida Paralela, próximo ao Bairro da Paz, em forma de protesto por conta da morte de um homem identificado como 'Cebola'. A Polícia diz que o homem tinha envolvimento com o mundo do crime.

O atendimento foi suspenso e os veículos das linhas 1057 – Est. Mussurunga x Bairro da Paz e 1070 – Est. Mussurunga x Piatã/Bairro da Paz não estão acessando o bairro, seguindo pela avenida Paralela.

12/09 Gal Costa - linha 1246 Patamares x Est. Pirajá via Gal Costa

O ônibus foi incendiado por traficantes na Avenida Gal Costa, na noite do dia 12 de setembro. A ação criminosa aconteceu em meio a uma troca de tiros na região. Oito bandidos mandaram o motorista parar, atirara e logo em seguida jogaram combustível para atear fogo.

02/07 Estrada das Barreiras - 1107 Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves

Na estrada das Barreiras, o ônibus foi incendiado no dia 2 de julho por suspeitos fortemente armados. O grupo roubou um carro antes de tocar fogo no ônibus do transporte público e trocou tiros com policiais militares. Além disso, os passageiros foram obrigados a descerem como voz de ultimato.

Os suspeitos foram, localidades e presos, no entanto, a Justiça decidiu mantê-los em liberdade provisória.

11/06 Suburbana - rota Ilha de São João x Pituacu

Em junho deste ano, um ônibus elétrico do transporte público de Salvador foi incendiado na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida popularmente como "Suburbana", uma das mais movimentadas de Salvador. A Polícia Militar acredita que os criminosos agiram em represália a uma ação policial que terminou com um homem baleado na região, horas antes.

31/05 São Rafael - 1308 Shopping da Bahia x Castelo Branco via São Rafael

Um ônibus foi incendiado na noite do dia 31 de maio no bairro de São Marcos, em Salvador por traficantes.

Os criminosos teriam entrado no veículo, retirado os passageiros e, em seguida, jogaram combustível e incendiaram o ônibus na Rua Direta, mesmo local onde ocorreu um protesto por causa da morte de um homem conhecido como "Potinha". Suspeita-se que a ação é uma represália dos traficantes por causa da morte do homem.

03/05 – Pernambués

Em Pernambués, dois ônibus foram incediados ao mesmo tempo no dia 03 de maio. O primeiro fazia a linha 1673 – Sh. Da Bahia x Fazenda Coutos, e o segundo, 1249 - Jd. Santo Inácio x Sh. Da Bahia

A ação criminosa aconteceu na entrada de Pernambués, nas proximidades da Madeireira Brotas. Vândalos invadiram o coletivo, retirarem passageiros e rodoviários e atearam fogo no veículo. Não houve vítimas.

A ação teria sido motivada como uma de represália após a morte de dois suspeitos envolvidos em uma facção. Os homens teriam sido mortos após trocarem tiros com a polícia durante uma operação realizada no bairro durante o dia.

27/04 – Vila Verde - linha 1389-01 Estação Mussurunga/Vila Verde x Estação Pirajá

O primeiro ônibus incendiado neste ano foi no dia 27 de março, na comunidade de Vila Verde, em São Cristóvão. O ato criminoso ocorreu após mortes em operação policial na localdiade. O veículo foi atingido próximo ao antigo final de linha do bairro.