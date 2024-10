Vídeo: moradores queimam ônibus no Bairro da Paz e trânsito fica travado na Paralela

Trânsito bastante congestionado na Paralela sentido Aeroporto - Foto: Reprodução | Leitor MASSA!

Moradores do Bairro da Paz, em Salvador, fizeram um protesto na Avenida Paralela, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 14, deixando o trânsito completamente travado na região. Um ônibus que faz a linha para a Estação Mussurunga foi incendiado.

Segundo a Transalvador, o protesto acontece na entrada do bairro da Paz, sentido Aeroporto. Ainda segundo o órgão, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e uma unidade da Transalvador estão no local. De acordo com populares, o protesto acontece por conta da morte de um homem identificado como 'Cebola'.

Leia mais

>> Após morte de morador, ônibus deixam de circular no São Gonçalo

>> Pablo Marçal crava presença no segundo turno de 2026 contra Lula

Em vídeos recebidos pelo Portal A TARDE, é possível ver uma enorme quantidade de fumaça. A Secretaria de Mobilidade (Semob) confirmou o fato dizendo que a linha atingida foi a 1036 – Est. Mussurunga x Bairro da Paz e, para viabilizar o serviço, as linhas estão sendo desviadas pela Avenida Pinto de Aguiar até que a situação seja normalizada.