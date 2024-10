Pablo Marçal crava presença no segundo turno de 2026 contra Lula

Pablo Marçal se coloca na disputa presidencial de 2026 - Foto: Reprodução | TV Gazeta

O ex-coach e candidato derrotado na disputa pela prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), cravou sua presença no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, dois anos antes do pleito.

Marçal, que ficou em terceiro na eleição municipal, atrás de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol), usou as redes sociais para 'comemorar' os resultados recentes de levantamentos de intenção de voto, e sugeriu que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está com medo do seu desempenho.

Pablo Marçal ainda citou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como seu potencial adversário em um eventual segundo turno.

“Já estamos no segundo turno para Presidência da República contra o Lula, mesmo 2 anos antes das eleições. Entenderam agora o motivo do Goiabinha (o governador Tarcísio de Freitas) ter se levantado contra mim?”, disparou Marçal.

Pablo Marçal ficou marcado pela campanha de ataques e polêmicas com os adversários em São Paulo. O candidato chegou a apresentar um laudo de falso de uso de cocaína atribuído a Boulos, além de citar episódios pessoais dos demais postulantes, como a morte do pai de Tabata Amaral (PSB).