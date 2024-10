PF aponta falsificação de assinatura em laudo contra Boulos

Pablo Marçal apresentou suposto laudo nas redes - Foto: Divulgação

Peritos da Polícia Federal encontraram indícios de falsificação na assinatura de um médico no laudo que aponta o uso de cocaína do candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol).

Leia mais

>> Deputados estaduais da Bahia fracassam nas eleições municipais

>> "Disponível para trabalhar”, diz Andrei, prefeito eleito em Juazeiro

>>“Quebra de paradigma”, diz Augusto sobre reeleição em Itabuna

O documento foi exibido nas redes sociais pelo candidato derrotado, Pablo Marçal (PRTB), que não foi ao segundo turno. Desde o começo da campanha, o ex-coach prometeu provar que o adversário era usuário de drogas. No relatório da PF, entretanto, os peritos identificaram algumas diferenças entre as assinaturas do médico José Roberto de Souza no laudo para as demais assinaturas ao longo da vida.

“É FALSA a imagem da assinatura em nome do médico “JOSÉ ROBERTO DE SOUZA”, lançada no receituário objeto de exame, descrito no capítulo “Peça de Exame”, posto que tal assinatura não apresenta as mesmas características gráficas dos exemplares observados nos documentos descritos no capítulo “Padrões de Confronto”, diz trecho do documento, segundo o canal CNN.

Boulos anunciou, na sexta-feira, 4, que processaria Marçal pela divulgação do suposto laudo. O candidato do Psol apresentou, inclusive, provas de que estaria em agenda política no dia seguinte à data da suposta internação, que teria ocorrido em 2021.