“Quebra de paradigma”, diz Augusto sobre reeleição em Itabuna

Augusto Castro foi reeleito - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O prefeito reeleito, Augusto Castro (PSD), comemorou, nesta segunda-feira, 7, sua reeleição, que ocorreu no domingo, 6, e resumiu a sua conquista como uma “quebra de paradigma” na cidade de Itabuna após anos sem uma gestão com dois mandatos seguidos.



“É um feito histórico da cidade. Depois de 114 anos, a primeira reeleição, é a quebra de um paradigma, fruto de muito trabalho ao longo desses quatro anos. A confiança do povo é o mais importante na nossa administração, foi fundamental. Eu tinha a confiança que Itabuna não ia retroceder e nem vai”, disse, durante entrevista ao Portal A TARDE.



O gestor ressaltou ainda que continuará trabalhando para manter seu reconhecimento no município. “Agora aumenta minha responsabilidade de continuar trabalhando mais e mais, pensando na cidade mais a cada dia para melhorar mais a vida do nosso povo.”

“O povo estava com sentimento de continuar, continuar o trabalho, as realizações, as obras, os investimentos nas cidades em vários setores. Então minha gratidão a Itabuna e agradecer também aos partidos políticos, ao Governador Jerônimo Rodrigues, ao Senador Otto Alencar e ao ministro Rui Costa”, declarou.

Sobre a quantidade de votos totalizados, Augusto disse que “estava monitorando com as pesquisas e bateu com o sentimento da cidade, das ruas”.



Augusto Castro se tornou o primeiro prefeito reeleito em Itabuna, com 100% das urnas apuradas. Ele obteve 58,95% dos votos, enquanto o deputado estadual Fabrício Pancadinha (Solidariedade) ficou com 26,73%. Júnior Brandão será o vice-prefeito no próximo mandato.