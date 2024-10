Jerônimo supera Rui e elege 309 prefeitos; PSD lidera ranking isolado

Destaque principal foi, novamente, o PSD, que, sob a liderança do senador Otto Alencar - Foto: Adriel Francisco/Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem o que comemorar no resultado das eleições municipais da Bahia. A sua base aliada, formada por 10 partidos — PT, PCdoB, PV, PSD, Avante, MDB, PSB, Podemos, Solidariedade e Agir — elegeu a imensa maioria dos 416 prefeitos escolhidos pela população baiana neste domingo,6.

Conforme levantamento realizado pelo Portal A TARDE, o grupo governista no estado elegeu 309 prefeitos, contra 107 da oposição. O desempenho é melhor do que o conseguido pela aliança formada pelo então governador Rui Costa (PT) — hoje ministro da Casa Civil no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — nas eleições de 2020, quando a base abocanhou 285 prefeituras.



Leia mais

>> Após derrota, Geraldo diz ter enfrentado favoritismo de Bruno Reis

O destaque principal foi, novamente, o PSD, que, sob a liderança do senador Otto Alencar (PSD), elegeu 115 prefeitos em 2024, superando a marca de 108 prefeituras atingidas em 2020. O crescimento reforça o partido na briga por um concorrido espaço na chapa majoritária da base aliada em 2026.

Em segundo lugar, bem distante do primeiro, aparece o Avante, que elegeu 60 prefeitos, muito mais do que os quatro eleitos em 2020. A legenda foi turbinada com a chegada do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, ex-PP, em 2023. Com o apoio de Rui e Jerônimo, a legenda filiou diversas lideranças do interior e alcançou o posto de segundo partido com mais prefeituras na Bahia.

Leia mais

>> Eleições 2024: saiba quem são os vereadores eleitos em Salvador

O PT também cresceu, saindo de 32 prefeitos em 2020 para 49 gestores municipais eleitos em 2024. O crescimento da legenda dá um alento para a renovação do partido, que tem sofrido para formar novas lideranças a nível nacional.

Na oposição, os destaques são para o PP, com 41 prefeitos eleitos, e para o União Brasil, com 39. Apesar de ocuparem o quarto e o quinto postos no ranking de legendas, não há tanto o que comemorar nesse sentido. Isso porque o PP teve 92 prefeituras ganhas em 2020, mas encolheu ao deixar a base governista em 2022. O União Brasil, por outro lado, não existia há quatro anos, tendo sido resultado da fusão dos antigos DEM (37 eleitos em 2020) e PSL (um prefeito há quatro anos).

Se o PP perdeu espaço ao deixar a base do governo do estado, o MDB ganhou muito ao se aliar aos petistas baianos. Os emedebistas, que conseguiram eleger 12 prefeitos em 2020, chegaram a 32 prefeituras em 2024, recuperando parte do espaço que já tiveram na política baiana.

Como alento para a oposição, ficam os resultados das maiores cidades da Bahia. Dentre os 10 municípios de maior população no estado, os oposicionistas levaram sete prefeituras: Salvador (União Brasil), Feira de Santana (União Brasil), Vitória da Conquista (União Brasil, sub judice), Lauro de Freitas (União Brasil), Ilhéus (União Brasil), Porto Seguro (PL) e Barreiras (União Brasil). Já a base governista conquistou Juazeiro (MDB) e Itabuna (PSD), enquanto Camaçari irá para um acirrado segundo turno entre Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos (União Brasil).

Confira abaixo o ranking de partidos com mais prefeitos eleitos neste domingo:

PSD: 115

Avante: 60

PT: 49

PP: 41

União Brasil: 39

MDB: 32

PSB: 24

PCdoB: 15

PSDB: 9

PDT: 8

Podemos: 6

Republicanos: 5

Solidariedade: 4

PV: 4

PRD: 3

PL: 1

PMB: 1