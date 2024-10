Após derrota, Geraldo diz ter enfrentado favoritismo de Bruno Reis

Geraldo Jr. (MDB) concedeu entrevista a sabatina do Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter | A TARDE

Em terceiro lugar na disputa para prefeito da cidade de Salvador, o candidato Geraldo Júnior (MDB) disse que “deu voz a milhões de pessoas ao revelar problemas que o atual prefeito tentou esconder” e associou Bruno Reis como “principal nome do ex-presidente Bolsonaro na Bahia”.

Com 10,33% dos votos, Geraldo Júnior comentou o resultado e disse ainda que enfrentou o favoritismo de um candidato à reeleição que “usou politicamente a máquina da Prefeitura a seu favor”

Geraldo disse, ainda, que enfrentou o favoritismo de um candidato à reeleição que “usou politicamente a máquina da Prefeitura a seu favor”. O candidato derrotado agradeceu o apoio do governador Jerônimo Rodrigues e de Fábya Reis, sua candidata a vice-prefeita.



Ele saudou também o senador Jaques Wagner, que o convidou para disputar o governo da Bahia na chapa de Jerônimo em 2022.

No comunicado, Geraldo afirmou que seu trabalho continuará no Governo do Estado e prometeu construir a Ponte Salvador-Itaparica, implantar o VLT, ampliar o metrô até Campo Grande e trabalhar para melhorar a mobilidade urbana de Salvador.



“Estou muito feliz pela campanha que Fabya Reis e eu fizemos. Agradeço a cada um dos eleitores que foi às urnas e confiou em nosso projeto. Saímos das eleições ainda mais fortes e unidos para os próximos desafios, que vão exigir coragem, determinação e trabalho, marcas inconfundíveis do nosso grupo político”

“Somos um time vitorioso e tenho muito orgulho de fazer parte deste time liderado pelo presidente Lula e pelo governador Jerônimo”.

“Enfrentamos o favoritismo de um candidato à reeleição que usou politicamente a máquina da Prefeitura a seu favor, mas isso nunca nos intimidou, porque nosso objetivo vai além da vitória eleitoral. Fomos vitoriosos ao dar voz a milhões de pessoas que foram silenciadas e esquecidas nos últimos 12 anos. Fomos vitoriosos ao revelar problemas que o atual prefeito tentou esconder, mas que ele não poderá mais fechar os olhos no seu segundo mandato. Acabou o conto de fadas que eles insistiam em contar”