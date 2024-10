Salvador, Recife, Maranhão e São Luís reelegem prefeitos em 1º turno

Até o momento, nove capitais conseguiram reeleger os atuais representantes municipais - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Os prefeitos das cidades de Salvador, Recife, Vitória e São Luís se reelegeram no 1º turno das eleições municipais de 2024. Até o momento, nove capitais conseguiram reeleger os atuais representantes municipais.

Bruno Reis, de Salvador, conseguiu se manter como chefe do executivo municipal com 78% dos votos e 90,79% das urnas apuradas. Também no Nordeste, o prefeito de Recife, João Campos, se mantém no posto, com 78,07% e 99,00% das urnas apuradas.

Confira apuração em tempo real



Em Vitória no Espírito Santo, Lorenzo Pazolini foi reeleito como prefeito da cidade com 56,22% dos votos e 100% das urnas apuradas. Em São Luís, Eduardo Braide também conseguiu se manter na gestão municipal com 69,98 % e 97,61% das urnas apuradas.

Além desses, o Maranhão também conseguiu reeleger Jhc como prefeito do município com 83,43 % dos votos e 95% das urnas apuradas. Também foram reeleitos, Topázio de Florianópolis (SC), Tião Bocalom do Rio Branco (AC), Dr Furlan de Macapá (AP) e Arthur Henrique de Boa Vista (RR)