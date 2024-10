Reeleito, Bruno Reis diz que futuro político depende do seu grupo

Bruno Reis foi reeleito com 78,68% - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Reeleito com uma votação histórica, o prefeito Bruno Reis (União Brasil), por ora, descartou qualquer outra candidatura nas próximas eleições. Segundo ele, o seu futuro político está entregue nas mãos do seu partido.

“Eu sou candidato a fazer de Salvador a melhor cidade do Brasil. Meu candidato a governador é ACM Neto e essa decisão cabe a ele”, afirmou o prefeito reeleito ao Grupo A TARDE, na noite deste domingo, 6, após o fechamento das urnas eletrônicas, no Wish Hotel, no Campo Grande.

O então candidato do União Brasil foi eleito com 78,68%, isto é, mais de 1 milhão de votos válidos. Nesse sentido, ele afirmou que o seu compromisso, a partir de agora, é “continuar o mandato”.

A vitória de Bruno Reis (União Brasil) registrada nesta noite supera a do seu antecessor, que se reelegeu, em 2016, com 73,99% dos votos.

