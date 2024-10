Bruno alfineta Geraldo e diz não ser “aquele político de enrolação”

- Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Confiante na vitória neste domingo, 6, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) alfinetou seu principal adversário, Geraldo Júnior (MDB), ao conversar com a imprensa depois de exercer seu voto. Sem citar o emedebista, Bruno fez uma comparação e afirmou que não era "aquele político de enrolação”.

“Eu fico feliz, todos sabem dos meus princípios, dos meus valores. Tenho muito orgulho da minha trajetória, da minha luta, de ter posição, convicção, de ter lado, nunca titubear, não sou aquele político de enrolação, de tapinha nas costas, que fala que vai fazer e não faz. O que eu digo eu cumpro, todo mundo sabe disso", disse Bruno, em referência a Geraldo.

Bruno também falou de si e sobre alçar voos maiores na política depois de deixar a Prefeitura de Salvador. Prefeito chegou a dizer que só irá disputar novamente uma eleição em 2030.



"Esses são meus principais atributos, trago confiança e segurança para as pessoas que estão ao meu lado e acreditam no meu projeto. Guardo essa vontade no coração para ocupar posições mais altas na vida pública, que é a consequência natural de um trabalho", disse.

